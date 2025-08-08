Donald Trump firmó orden para que militares ataquen cárteles, afirma New York Times

El periódico New York Times reportó que Donald Trump firmó “en secreto” una orden que proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.

De acuerdo con NYT, la orden permite al Pentágono comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga tras ser considerados como organizaciones terroristas.

“El Presidente Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto”, consignó periódico.

“La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”, agregó.

El medio señaló que la decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha en contra del tráfico de droga, en especial de fentanilo, “es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno”.

“Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a los grupos”, según las fuentes que hablaron bajo anonimato para el periódico estadounidense.

