Humillan a policías en Campeche

Nos recomiendan echar un vistazo a lo que ocurrió en el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, en donde el alcalde morenista, Pablo Gutiérrez Lazarus, ordenó el cese de tres policías y un castigo humillante para varios más, por atreverse a exigir un bono que se les debe desde hace cuatro años. El martes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito realizaron un paro para exigir el pago de la compensación por 13 mil pesos. Al día siguiente, tres de los inconformes fueron despedidos “por instrucciones del presidente municipal”, y los demás fueron enviados a limpiar el corralón municipal, lo que implicó que tuvieran que deshierbar y remover chatarra durante varias horas, bajo los rayos del sol. Gutiérrez Lazarus siguió el ejemplo de la gobernadora Layda Sansores, quien ha despedido sin indemnización a más de 100 policías estatales como represalia por el paro que realizaron el año pasado, en protesta por los malos tratos. Ahí el dato.