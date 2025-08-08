Morenistas desentendidos

Y ya que hablamos de ostentación, quien generó un enésimo llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a sus correligionarios a mostrar humildad en el ejercicio del servicio público, fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de vacaciones en Países Bajos. A los llamados se sumó ayer la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, al decir que los militantes de este partido “deben poner el ejemplo” y dejar a un lado los lujos, aunque tengan la posibilidad de hacer ciertas compras. Pero los morenistas a quienes se alude evitan dar acuse de recibido. Hacen como que no escucharon o no entendieron los mensajes de sus líderes. Alguien debería aclararles que, en política, los exhortos que se hacen desde arriba no son llamados a misa, que los pueden atender o no, sino lineamientos a los que se deben sujetar, como militantes de un partido y de un movimiento. Claro que siempre habrá quien no lo entienda o quien haga como que no entendió. Allá ellos.