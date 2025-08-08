Tormenta tropical Ivo provoca lluvias intensas y oleaje de hasta 4 metros en costas de México

La tormenta tropical Ivo continúa su avance cerca de territorio mexicano y provoca fuertes lluvias en estados como Baja California Sur, así como alto oleaje de entre 1 y 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta las 9:00 horas de este viernes, la tormenta tropical Ivo se localizó a 245 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 460 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
Las previsiones del SMN indican que Ivo se mantendrá como tormenta tropical durante el viernes. Sus vientos máximos alcanzan los 95 km/h, con rachas de hasta 110 km/h, y presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26 km/h.
Detienen a integrante de ‘Los Metros’ por homicidio del delegado de FGR en Tamaulipas
El reporte del SMN señala que el fenómeno originará lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 3 a 4 metros en costas de la misma entidad. También se prevén olas de 1 a 2 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.
Las precipitaciones podrían registrarse con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, advirtió el Meteorológico Nacional.
Ante esto, el organismo exhortó a la población a atender los avisos oficiales del sistema y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y el oleaje elevado.
Mientras tanto, el paso del meteoro provocó lluvias intensas en Colima la tarde del jueves, lo que llevó al cierre parcial a embarcaciones menores y a actividades de turismo náutico en el Puerto de Manzanillo.
Hasta el momento, no se han reportado daños graves ni inundaciones considerables por el paso de Ivo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am