Tormenta tropical Ivo provoca lluvias intensas y oleaje de hasta 4 metros en costas de México

La tormenta tropical Ivo continúa su avance cerca de territorio mexicano y provoca fuertes lluvias en estados como Baja California Sur, así como alto oleaje de entre 1 y 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta las 9:00 horas de este viernes, la tormenta tropical Ivo se localizó a 245 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 460 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

La #TormentaTropical #Ivo mantendrá la probabilidad de #Lluvias fuertes en #BajaCaliforniaSur, fuertes vientos y oleaje elevado en dicha entidad.



Toda la información en ⬇️https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/V3yBeNb12Q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 8, 2025

Las previsiones del SMN indican que Ivo se mantendrá como tormenta tropical durante el viernes. Sus vientos máximos alcanzan los 95 km/h, con rachas de hasta 110 km/h, y presenta un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26 km/h.

El reporte del SMN señala que el fenómeno originará lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 3 a 4 metros en costas de la misma entidad. También se prevén olas de 1 a 2 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Las precipitaciones podrían registrarse con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, advirtió el Meteorológico Nacional.

La tormenta tropical Ivo avanza cerca de México con intensas precipitaciones. ı Foto: Conagua

Ante esto, el organismo exhortó a la población a atender los avisos oficiales del sistema y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y el oleaje elevado.

Mientras tanto, el paso del meteoro provocó lluvias intensas en Colima la tarde del jueves, lo que llevó al cierre parcial a embarcaciones menores y a actividades de turismo náutico en el Puerto de Manzanillo.

Hasta el momento, no se han reportado daños graves ni inundaciones considerables por el paso de Ivo.

