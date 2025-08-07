Tormenta Ivo acecha Oaxaca y... Guerrero

Durante la tarde de ayer una depresión se transformó en la tormenta tropical Ivo, cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero, con la expectativa de que el próximo viernes evolucione a huracán, cuando se ubique en el litoral de Baja California Sur.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, a las 15:00 horas de ayer, el centro de la tormenta tropical Ivo se localizaba aproximadamente a 310 kilómetros al sureste de Acapulco y a 460 del sureste de Zihuatanejo, en Guerrero.
“Ivo presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h”, informó la CNPC, en un comunicado.
Explicó que las bandas nubosas del meteoro provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros en las zonas costeras y en algunas regiones de tierra de Guerrero y Oaxaca durante las próximas 48 horas, con viento de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h, y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, con posibles trombas marinas frente a las costas.
Adelantó que durante los dos siguientes días la tormenta se desplazará de manera paralela a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, hasta convertirse posiblemente en huracán al llegar a Baja California Sur, para posteriormente alejarse del territorio nacional.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que, debido a la tormenta tropical Ivo, que se mueve cerca de las costas de Guerrero y Oaxaca, los vientos fuertes derivados del fenómeno podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población a atender los avisos del propio organismo y a seguir las recomendaciones de las áreas especializadas en protección civil federales y estatales.
Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar cauces crecidos o zonas inundadas, repasar el plan familiar de protección civil, asegurar techos, láminas y objetos que puedan caer y proteger documentos importantes en bolsas plásticas.
En tanto, el meteorólogo Fermín Adame, adscrito a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, informó que Ivo ya empezó a afectar indirectamente el estado de Guerrero y se prevé que provoque precipitaciones fuertes, principalmente en la región de Acapulco y la Costa Grande.
Añadió que también se prevé que durante la trayectoria de Ivo por la costa del Pacífico se presenten deslaves, incremento de agua en los ríos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado, por lo que pidió a la población extremar precauciones.
A su vez, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero pidió a la ciudadanía no propagar rumores, consultar siempre fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades especializadas.