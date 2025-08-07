Tormenta Ivo acecha Oaxaca y... Guerrero

Personal de Protección Civil de Guerrero inició recorridos por diversos puntos de Chilpancingo, ante las fuertes lluvias registradas ayer.

Durante la tarde de ayer una depresión se transformó en la tormenta tropical Ivo, cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero, con la expectativa de que el próximo viernes evolucione a huracán, cuando se ubique en el litoral de Baja California Sur.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, a las 15:00 horas de ayer, el centro de la tormenta tropical Ivo se localizaba aproximadamente a 310 kilómetros al sureste de Acapulco y a 460 del sureste de Zihuatanejo, en Guerrero.

“Ivo presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h”, informó la CNPC, en un comunicado.

9 fenómenos meteorológicos se han presentado en el Pacífico en 2025

Explicó que las bandas nubosas del meteoro provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros en las zonas costeras y en algunas regiones de tierra de Guerrero y Oaxaca durante las próximas 48 horas, con viento de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h, y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, con posibles trombas marinas frente a las costas.

Adelantó que durante los dos siguientes días la tormenta se desplazará de manera paralela a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, hasta convertirse posiblemente en huracán al llegar a Baja California Sur, para posteriormente alejarse del territorio nacional.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que, debido a la tormenta tropical Ivo, que se mueve cerca de las costas de Guerrero y Oaxaca, los vientos fuertes derivados del fenómeno podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población a atender los avisos del propio organismo y a seguir las recomendaciones de las áreas especializadas en protección civil federales y estatales.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar cauces crecidos o zonas inundadas, repasar el plan familiar de protección civil, asegurar techos, láminas y objetos que puedan caer y proteger documentos importantes en bolsas plásticas.

En tanto, el meteorólogo Fermín Adame, adscrito a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, informó que Ivo ya empezó a afectar indirectamente el estado de Guerrero y se prevé que provoque precipitaciones fuertes, principalmente en la región de Acapulco y la Costa Grande.

Añadió que también se prevé que durante la trayectoria de Ivo por la costa del Pacífico se presenten deslaves, incremento de agua en los ríos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

A su vez, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero pidió a la ciudadanía no propagar rumores, consultar siempre fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades especializadas.