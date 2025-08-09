Beca Rita Cetina: El REQUISITO que muchos pasan por alto y es de los más importantes

Este es el requisito de la Beca Rita Cetina que muchos estudiantes pasan por alto.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas del Gobierno federal más solicitados por la población mexicana. Su propósito es apoyar a los estudiantes para que, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, ninguno se rezague en sus estudios por falta de recursos.

Cada periodo escolar, miles de aspirantes están pendientes de los canales oficiales del Gobierno y las plataformas de inscripción, pues nadie quiere quedarse fuera de la Beca Rita Cetina y el apoyo económico bimestral que se otorga a los estudiantes.

#SEPInforma🗞️



La beca "Rita Cetina Gutiérrez" beneficiará a 21.4 millones de estudiantes de #EducaciónBásica, con el objetivo de que permanezcan en las aulas y evitar el abandono escolar, detalló el maestro @mario_delgado. A partir del lunes 14 de octubre iniciarán las asambleas…

Sin embargo, no todos los estudiantes son aceptados, pues se da prioridad a quienes provengan de comunidades vulnerables. Además, hay algunos requisitos que, de no cumplirse, ameritan descalificación. Hay uno en particular que miles de estudiantes han ignorado, lo cual los ha dejado fuera del programa. Te contamos cuál es para que sepas si ha sido tu caso.

Los aspirantes a la Beca Rita Cetina pasan por alto este importante requisito

La Beca Rita Cetina es entregada por el Gobierno federal, por lo que la comunicación oficial sobre este beneficio se realiza a través de las cuentas en redes sociales de dependencias federales como la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

🚨 ATENCIÓN 🚨



El registro a la beca universal #RitaCetina está disponible en la página https://t.co/n8SIdixiLf.



📆 Fecha límite: Miércoles 18 de diciembre de 2024.



Si tienes hijas e hijos que estudian la secundaria pública, es momento de registrarlos. 👦🏻👧🏻

Fue esta última la que, a través de sus canales oficiales, informó sobre un error que varios aspirantes a la Beca Rita Cetina estarían cometiendo, lo cual los estaría dejando fuera del programa.

A través de una infografía, la SEP pidió a los aspirantes cuidar los documentos que presentan durante el proceso de inscripción, pues, aseguran, estos solo se reciben cuando se presentan “legibles, sin tachaduras ni enmendaduras”.

SEP advierte a aspirantes a tomar precauciones con sus documentos. ı Foto: SEP

Es decir, si presentas tu CURP, comprobante de domicilio o acta de nacimiento con rayones, corrector, notas que estorben la lectura o en mal estado (roto o arrugado), ¡te lo van a rechazar!

Recuerda que la mayoría de documentos los puedes obtener a través de los sitios web oficiales del Gobierno de México, por lo que, si alguno se dañó, es posible volverlo a imprimir en cualquier momento.

Además, la SEP recordó a los estudiantes que la CURP debe estar certificada. Para saberlo, debes seguir las instrucciones que se explican en ESTE SITIO WEB del Gobierno de México.

¿Qué documentos necesito para inscribirme a la Beca Rita Cetina?

Los documentos necesarios para inscribirse a la Beca Rita Cetina (que, como acabas de leer, deben presentarse en buen estado) son los siguientes:

CURP del tutor y del estudiante

Identificación oficial del estudiante

Comprobante de domicilio reciente

Número celular y correo electrónico del tutor

Constancia de inscripción escolar

Necesario contar con Cuenta Llave MX

