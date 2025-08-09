Casarín se pone el overol

Quien ayer salió de su oficina y se puso el overol, o para ser más precisos, el impermeable, fue el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, presente en las labores de retiro de las ramas de un árbol que se vino abajo en el cruce de Paseo del Pedregal y Lava, en la colonia Jardines del Pedregal. El funcionario pidió a la población de la zona tomar precauciones, debido a que el árbol, que cayó como consecuencia de las lluvias y del fuerte viento, obstruía la circulación vehicular. Segundos después, López Casarín se aplicó y, al igual que varios elementos de la Policía capitalina, se puso a remover ramas y basura. La labor del alcalde morenista quedó grabada en videos que tomaron vecinos y automovilistas, quienes los compartieron en las redes sociales con comentarios positivos sobre la importancia de que los servidores públicos se involucren de manera directa en los trabajos de apoyo a la población. Ahí el dato.

