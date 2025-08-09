Degradación en Los Cabos

Últimamente se habla cada vez más del estado de Baja California Sur, aunque no precisamente bien. Ayer fueron hallados, en Los Cabos, los cuerpos de los jóvenes Pablo Figueroa Martínez, de 17 años, y Xandro Jesús Torres, de 21, quienes estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 26 de junio, cuando fueron detenidos por policías municipales. Los crímenes en contra de estos muchachos se suman a una serie de eventos violentos que se han presentado en este destino turístico en las últimas semanas, y que han contribuido a que la percepción de inseguridad haya subido 45.7 por ciento en el segundo trimestre del año. El asesinato de los jóvenes ocurrió en un contexto de violencia creciente en la entidad gobernada por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío. El mandatario estatal, por cierto, pidió a la ciudadanía, en días pasados, que reclame por el daño que ocasionan los delincuentes, no por la falta de resultados de las autoridades. Uf.

