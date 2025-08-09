La búsqueda de Rosa Icela

Con la publicación, ayer, en el Diario Oficial de la Federación, de la convocatoria para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, empezó el gran reto que, nos dicen, tiene enfrente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. De acuerdo con las bases, a partir del miércoles se abrirá un registro electrónico para que colectivos, especialistas y la ciudadanía inscriban a quien consideran que debe encabezar el organismo. Con base en esa lista y en consultas directas con actores involucrados en el fenómeno, la titular de Gobernación deberá, en un lapso de 30 días, hacerle una propuesta a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomará la decisión definitiva. Dicen los que saben que no será nada sencilla la labor de Rosa Icela, pues al perfilar a la nueva persona titular de la Comisión de Búsqueda deberá optar por alguien que cuente con el consenso de los actores involucrados en el tema. Veremos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Degradación en Los Cabos