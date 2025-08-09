Refuerza Rosa Icela el diálogo con Legislativo

Rosa Icela Rodríguez (2.a de izq a der.), ayer, durante el encuentro con Legisladores de la Administración Pública.

Con el objetivo de reforzar el diálogo legislativo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que se reunió con los enlaces legislativos de la Administración Pública Federal, con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado entre dependencias y avanzar en la ampliación de derechos para la población. En sus redes, la funcionaria destacó que esta segunda reunión busca responder a desafíos que el país enfrenta.

“Por segunda ocasión nos reunimos con los enlaces legislativos del @GobiernoMX para continuar el trabajo coordinado, que nos permita responder a desafíos y seguir ampliando derechos en beneficio de la población”, dijo la encargada de la política nacional.

El Dato: La convocatoria se suma a la designación de los integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que se desahoga ante el Senado.

Así mismo se dio a conocer que la institución a su cargo publicó este viernes, en la versión vespertina del Diario Oficial (DOF), la convocatoria para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), tras la renuncia de Teresa Reyes Sahagún.

TE RECOMENDAMOS: 30 millones de escuchas menos México Canta baja views de la música violenta

Del miércoles 13 al 19 de agosto, se abrirá el registro electrónico de aspirantes en el micrositio oficial https://basescnb.segob.gob.mx/.

Las bases establecen los requisitos en la convocatoria, donde se establece el perfil académico y profesional que deben cumplir los postulantes y se aclara que la falta de alguno de ellos, su presentación fuera de tiempo o en forma distinta a la exigida en las bases, será motivo para tener como no presentada la candidatura.

Concluído el plazo, para registrar postulaciones, la Segob evaluará dentro de los cinco días hábiles siguientes, los requisitos formales establecidos y, en el sexto día hábil posterior a dicho plazo, se publicará en el micrositio el listado de las personas candidatas registradas, para posteriormente ser llamadas a entrevista.

Se prevé que, aproximadamente 30 días después de la publicación, la Segob presente a la presidenta, Claudia Sheinbaum, la propuesta de designación.