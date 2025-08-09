Sin nuevos partidos en CDMX

Todo parece indicar que pasarán otros seis años sin que la Ciudad de México tenga partidos políticos locales. De acuerdo con la consejera electoral del IECM, Maira Melisa Guerra Pulido, cada una de las siete organizaciones que recibieron el aval para seguir con el proceso de conversión en partidos debe tener al menos 20 mil 611 afiliados a más tardar en enero del próximo año, pero actualmente entre todas suman 505. Sólo un milagro haría que, en menos de seis meses, alguna de las agrupaciones cumpliera con la cuota, a juzgar por la cifra irrisoria actual. La expectativa es que, en 1997, sólo compitan por alcaldías y diputaciones locales los partidos que tienen registro nacional, como ha ocurrido siempre en la capital del país. Uno de ellos podría ser México Nuevo Paz y Futuro, impulsado por Sandra Cuevas y Ulises Ruiz, siempre y cuando logre su registro ante el INE, lo que se ve difícil, por el desprestigio de sus “figuras”. Así las cosas.

