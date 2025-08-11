Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 8, 9 y 10 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 08, 09 y 10 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, en la Garita Otay, elementos de la Guardia Nacional (GN), al realizar la revisión a un tractocamión, detuvieron a un hombre que transportaba en un doble fondo 1,174 kilos de metanfetamina y 724 kilos de cocaína.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 477 millones de pesos.

CHIHUAHUA:

-En Guachochi, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a dos sujetos, aseguraron tres armas largas, 14 cargadores, 320 cartuchos y dos chalecos tácticos.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Ejército Mexicano, GN, Semar y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon dos inmuebles, detuvieron a ocho hombres y tres mujeres, les aseguraron más de mil dosis de droga y dinero en efectivo.

COLIMA:

-En Manzanillo, en el Recinto Portuario, elementos de la Semar y Aduanas, durante la inspección a mercancía que pretendía ser transportada a Hong Kong, aseguraron cinco cajas de cartón con seis galones de plástico cada una con 113.55 litros, con supuesto recubrimiento para piso, con resultado positivo a metanfetamina.

ESTADO DE MÉXICO:

-En Chiconcuac, elementos de la SSPC, GN, Ejército Mexicano, Semar, FGR, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona identificada como objetivo prioritario en la zona, le aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, diversas dosis de drogas y un chaleco táctico.

GUERRERO:

-En Acapulco, elementos del Ejército Mexicano, GN, Semar y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a una persona dedicada al cobro de cuotas a comerciantes de los mercados.

MICHOACÁN:

-En Parácuaro, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arma larga, tres cargadores, 90 cartuchos y 18 artefactos explosivos improvisados.

-En Zinapécuaro, con trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon cinco inmuebles, detuvieron a una persona, aseguraron dos armas cortas, 79 cartuchos, cinco kilos de metanfetamina, dosis de marihuana y una motocicleta.

La afectación económica total a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 1.3 millones de pesos.

MORELOS:

-En Cuautla, con trabajos de inteligencia y como parte de las investigaciones relacionadas con un homicidio ocurrido el pasado 6 de agosto, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a tres personas y a un menor de edad, aseguraron un vehículo y dos motocicletas.

NUEVO LEÓN:

-En General Escobedo, Apodaca y Monterrey, con trabajos de inteligencia, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a ocho personas, les aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, cinco cargadores, 71 cartuchos, diversas dosis de drogas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

-En Apodaca, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, entre ellas tres menores de edad, les aseguraron dos armas cortas, un arma larga, cuatro cargadores, 66 cartuchos y diversas dosis de drogas.

OAXACA:

-En Santo Domingo Zanatepec, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, Fiscalía y Policía Estatal, durante un cateo, detuvieron a dos personas, aseguraron un arma larga, un arma corta, 27 cartuchos, dos cargadores, 12 envoltorios con marihuana, nueve dosis de cocaína, 30 dosis de metanfetamina y dinero en efectivo.

PUEBLA:

-En Puebla, como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, Policía Estatal y del Sistema Penitenciario realizaron una inspección al Centro de Reinserción Social Puebla, donde aseguraron 125 dosis de drogas, 87 objetos punzocortantes, dos dispositivos de almacenamiento masivo, seis audífonos inalámbricos, cuatro bocinas, cuatro chips, 35 celulares y 16 cargadores para teléfonos.

SINALOA:

-En Culiacán, en el poblado El Guasimal, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron un arma larga, seis cargadores, 333 cartuchos y un vehículo.

-También en Culiacán, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal realizaron una inspección a un módulo del Centro Penitenciario Aguaruto, aseguraron un arma larga, ocho armas cortas, 22 cargadores, 355 cartuchos.

Además, como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, aseguraron 13 celulares, ocho radios de comunicación y dos módems.

-En El Rosario, en el poblado El Tronconal, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas, aseguraron una ametralladora, cinco armas largas, 61 cargadores, 1,859 cartuchos, tres cascos balísticos, seis chalecos balísticos y un vehículo con blindaje artesanal.

-También en Culiacán, en el poblado Adolfo López Mateos, elementos de Semar y Fiscalía Estatal, durante un cateo, detuvieron a ocho personas, aseguraron ocho armas largas, 2,152 cartuchos útiles, 63 cargadores, 56 bolsas con marihuana, 50 dosis de metanfetamina, nueve chalecos tácticos, 50 ponchallantas y dos vehículos.

-En Concordia, en el poblado Pánuco, elementos del Ejército Mexicano, al atender un reporte, aseguraron cinco armas largas, 27 cargadores, 378 cartuchos y equipo táctico.

-En Salvador Alvarado, con trabajos de inteligencia, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cinco hombres, aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos, dos granadas, 300 kilos de metanfetamina, dos placas balísticas y cuatro vehículos.

La afectación económica a la delincuencia organizada por la droga asegurada es de 81 millones de pesos.

-En San Ignacio, en el poblado Tolosa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron dos armas largas, 50 cargadores, 1,750 cartuchos y una granada.

-En Elota, Enel poblado Casa Viejas elementos de Semar aseguraron cuatro armas largas, 2,203 cartuchos útiles, 38 cargadores, siete chalecos tácticos, dos paneles balísticos y nueve placas balísticas.

-En Ahome, elementos de SSPC, Semar, Ejército Mexicano, FGR y GN detuvieron a cuatro hombres, aseguraron cuatro armas largas, un paquete confeccionado en cinta canela con cocaína, cartuchos y cargadores, además de dos vehículos de alta gama, uno de ellos con reporte de robo.

SONORA:

-En Bácum, elementos de Semar, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron 205 envoltorios con marihuana, 223 envoltorios con metanfetamina, tres chalecos balísticos y un vehículo.

-En Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal detuvieron a un sujeto, aseguraron 450 envoltorios y 99 cigarrillos con marihuana, 270 envoltorios con metanfetamina y un vehículo.

TABASCO:

-En Cunduacán, en los ejidos Huacapa y Amestoy, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal detuvieron a una mujer, le aseguraron cuatro armas largas, cuatro armas cortas, ocho cargadores, 160 cartuchos, dosis de marihuana y dos chalecos tácticos.

TAMAULIPAS:

-En Reynosa, elementos de la SSPC, Ejército Mexicano, GN, Semar y FGR detuvieron a una persona por el delito de homicidio, le aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.

-En Méndez, en el rancho Guadalupe de Cerrito, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, aseguraron 51 cargadores, 1,205 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas y dos fornituras.

VERACRUZ:

-En Cerro Azul, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera, le aseguraron 111 cartuchos, seis cargadores, un chaleco táctico, un teléfono celular y diversas prendas tácticas.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

En Badiraguato y Culiacán, Sinaloa, en los poblados Las Palmas, La Puerta, La Rastra, Estancia de los Burgos y La Mora, elementos del Ejército Mexicano localizaron cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 6,625 litros y 135 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 139 millones de pesos.

En Culiacán, Sinaloa, en los poblados La Cuchilla, Estancia de los Burgos, Alcoyonqui, Ejido los Mayos de Abajo, El Limoncito y Haros C, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino y cinco áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 1,975 litros y 4,755 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, un condensador, dos centrifugadoras y ocho quemadores.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 524 millones de pesos.

También en Culiacán, Sinaloa, en los poblados Corral Viejo, Agua Blanca y El Limoncito, elementos del Ejército Mexicano localizaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,380 litros de sustancias químicas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 69 millones de pesos.

En Chiapas, en el poblado Nueva Esperanza Progresista, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina y aseguraron 12,800 litros de sustancias químicas, siete reactores de síntesis orgánica y 13 condensadores.

La afectación económica a las organizaciones delictivas de 2,975 millones de pesos.

ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS

En el marco de la Estrategia para Combatir el Robo de Hidrocarburos en el país, en Tlajomulco, Jalisco, elementos de GN, en el poliducto Salamanca-Guadalajara, localizaron una toma clandestina, aseguraron un tractocamión con un autotanque, un camión cisterna, una motocicleta y 48,000 litros de diésel.

