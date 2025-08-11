Y fue la Fiscalía General de la República la que consiguió que fuera vinculado a proceso el presunto responsable del homicidio del delegado de esa institución en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez. Es sabido que Jareth Roberto Hernández fue detenido el pasado 8 de agosto en Reynosa, en una acción que contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, y de la Secretaría de la Defensa que encabeza el general Ricardo Trevilla. El caso del asesinato ocurrido en días pasados ha generado indignación y muchas especulaciones, por lo que las indagatorias que se realicen en los próximos cuatro meses, tiempo establecido por el juez que determinó la vinculación a proceso, serán determinantes. El detenido, se ha informado, forma parte de Los Metros, facción del denominado Cártel del Golfo y habría cometido el crimen como respuesta a los golpes dados al tráfico de huachicol. Ahí los datos.

