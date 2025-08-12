Hay 81 paisanos detenidos en Alcatraz de Caimanes

Con corte al 11 de agosto, 81 mexicanos migrantes en Estados Unidos han sido capturados y llevados al centro Alcatraz de los Caimanes, habilitado por la administración de Donald Trump en medio de un pantano rodeado con lagartos.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que todos los connacionales detenidos han sido contactados por el Consulado en Miami, a cargo de Rutilio Escandón, sobre quien aseguró que a diario acude a revisar la situación de los paisanos y sacarlos de allí.

“Todos ellos están en comunicación con el Consulado de México en Miami. Ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos. Y paralelamente, a nivel diplomático, estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días”, refirió.

750 detenidos, se calcula, hay en el Alcatraz de Caimanes

Dijo que pese a que hay quienes buscan asesoría para abrir un juicio y permanecer en EU, se brinda asistencia a los que deciden regresar: “Si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en EU, no quieren la deportación inmediata, pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato nosotros les damos todo el apoyo, además del apoyo jurídico que tiene que hacerse de parte de los consulados”.

Afirmó que hasta ahora no han recibido reportes de violaciones a derechos humanos contra los mexicanos, pese a lo cual no se deja de reprobar el plan de deportación del Gobierno estadounidense.

“Evidentemente, no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales además, no son federales, son del estado de Florida. De ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para, de ahí —si es la decisión del Gobierno de Estados Unidos, si no hay un juicio de por medio— sean repatriados, sean deportados a México. Y estamos en comunicación permanente”, dijo.

Reiteró que se debe de reconocer la importancia de los mexicanos que radican allá, que a pesar de que hay quienes aún no cuentan con documentos que legalicen su estancia, trabajan y pagan sus impuestos, lo cual beneficia a aquel país.

“En esas mesas hemos planteado que nosotros queremos que se reconozca el trabajo de los mexicanos en EU. Y lo he dicho públicamente: sin las y los mexicanos que viven en EU, no sería EUlo que es. California, quinta economía del mundo, no sería lo que es, no sólo sin los trabajadores del campo, sino de los servicios, de la manufactura”, recalcó la Presidenta.