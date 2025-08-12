La última y nos vamos

Y este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebrará la última sesión de pleno con el modelo establecido hace 30 años en la reforma del expresidente Ernesto Zedillo. Antes de dar el mazazo final, el pleno resolverá 86 juicios de inconformidad contra la elección de dos magistrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se espera no prosperen, en virtud de que la mayoría de los quejosos están legalmente impedidos para impugnar. La duda se mantiene respecto a si este martes, en su última sesión, se abordará el tema de la prisión preventiva oficiosa, que se encuentra enlistado desde hace más de un año a través de dos proyectos de los ministros Margarita Ríos-Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, o lo dejarán en manos de la nueva integración de la Corte. ¿Habrá caras largas, aplausos o reclamos? Veremos.

