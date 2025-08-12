Muere Henri Donnadieu, activista LGBT+ y creador del mítico bar ‘El Nueve’

Henri Donnadieu, empresario, activista, escritor y creador del bar “El Nueve″ falleció este 12 de agosto a la edad de 82 años.

El bar se volvió un punto de encuentro para miembros de la comunidad LGBT+, ubicado en la calle Londres de la Zona Rosa, de la Ciudad de México.

Nació en el año de 1943, en la Costa Azul de Francia, llegó a México en 1976 como un refugiado político, se convirtió en uno de los más reconocidos activistas de la comunidad en la década de los 80 en el país.

Henri Donaddieu, fundador del bar El 9, en entrevista para Al Mediodía Con Solórzano Foto›Omar Ávalos›La Razón

Entre las personalidades que llegaron a visitar el emblemático bar ‘El Nueve’ están Silvia Pinal, La Tigresa, Juan Ferrara, Olga Breeskin y María Félix.

Llegó a conocer a personalidades como Andy Warhol, quien llegó a considerarse su amigo, inclusive llegó a comprar obras originales del artista e iba a ser uno de los padrinos de uno de sus nuevos bares, sin embargo, Warhol falleció antes de que esto se pudiera concretar.

Tras la clausura del original bar “El nueve”, Donnadieu abrió ‘El Nueve de Amberes’ como un homenaje a lo que inició y un refugió para las nuevas generaciones de la comunidad LGBT+.

LMCT