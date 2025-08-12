¿Quién es ‘La Tuta’, el exmaestro que se convirtió en líder de Los Caballeros Templarios?

Exlíder de Los Caballeros Templarios y exmaestro rural en Michoacán, Gómez fue señalado por la DEA como cabeza una de las organización criminal.

Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta”, es uno de los 26 capos mexicanos que recientemente fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentará cargos relacionados con narcotráfico.

“La Tuta” se desempeñó como maestro

Nació el 6 de febrero de 1966 en Arteaga, Michoacán, Gómez Martínez fue conocido inicialmente por su papel como educador.

Su cercanía con las comunidades rurales y su carisma le valieron el apodo de “El Profe”, mucho antes de que su figura se asociara con la violencia y el narcotráfico.

En una imagen de 2015, elementos de la Policía Federal trasladan a Servando Gómez Martínez, La Tuta, a un penal de alta seguridad tras su detención ı Foto: Cuartoscuro

Según relatos locales, era un hombre humilde, que usaba sandalias y ayudaba a los más necesitados con comida, ropa y atención médica. Incluso se le reconocía como una especie de mediador en disputas locales. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando se involucró con el crimen organizado en el contexto de la expansión de Los Zetas en Michoacán.

De La Familia Michoacana a Los Caballeros Templarios

Servando Gómez fue uno de los fundadores de La Familia Michoacana, un grupo criminal que emergió a principios de los años 2000 como una supuesta respuesta armada para proteger a las comunidades del avance de cárteles externos.

Bajo el liderazgo de Nazario Moreno González, conocido como “El Chayo”, este grupo ganó poder con una mezcla de violencia extrema y retórica pseudo-religiosa.

Tras la muerte de Nazario en 2014, el grupo se fragmentó y de esa ruptura nació Los Caballeros Templarios, una organización que mantuvo la estructura y brutalidad de su predecesora.

“La Tuta” asumió el liderazgo y se convirtió en una figura mediática dentro del narco, publicaba videos justificando ejecuciones, exhibía fotos con autoridades y enviaba mensajes dirigidos tanto al gobierno como a otros cárteles.

A lo largo de los años, La Familia Michoacana y luego Los Caballeros Templarios expandieron sus operaciones más allá del narcotráfico, incursionando en actividades económicas como la minería y la agricultura, al tiempo que imponían un clima de miedo en la región de Tierra Caliente, Michoacán, mediante extorsiones, secuestros y asesinatos.

Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fue pieza clave para mantener los vínculos con políticos y funcionarios, así como para desarrollar campañas mediáticas contra sus enemigos, entre ellos el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Según la DEA, encabezaba una de las organizaciones criminales más violentas del mundo.

Extradición a Estados Unidos

Después de años en prisión en México tras su captura en 2015, Servando Gómez Martínez fue extraditado este 12 de agosto de 2025 a Estados Unidos, junto con otros capos de alto perfil. Las autoridades estadounidenses lo reclaman por múltiples delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.

FBP