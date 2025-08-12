Tras protestas, refuerzan distribución de medicinas

Luego de la protesta que el domingo realizaron pacientes de cáncer para denunciar el desabasto de medicamentos oncológicos, la Presidenta Claudia Sheinbaum dice que la próxima semana reforzará la distribución de los fármacos.

Sostuvo que da seguimiento a la adquisición en todos los centros de salud de la República, particularmente en los centros del IMSS Bienestar. “Estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar; son 72 o 76”, dijo.

Asimismo mencionó que el próximo 19 de agosto se iniciará con los recorridos de las Rutas de la salud, que consisten en el despliegue de camionetas para acercar los servicios de salud a distintos puntos.

“El martes próximo damos el banderazo a las Rutas de la Salud, donde todas las entidades vinculadas con el… o que tienen el IMSS Bienestar, tienen ya sus camionetas de la salud, de las Rutas de la Salud, para garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos” afirmó la Sheinbaum Pardo durante la conferencia de prensa.