Agradecimiento de EU

Y fue el embajador Ronald Johnson, quien ayer agradeció profundamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum “por su liderazgo en el fortalecimiento de la alianza con el presidente Donald Trump y con EU contra nuestros enemigos comunes y para el beneficio mutuo de nuestros ciudadanos”. Esto luego de que se conociera el envío de 26 capos del narcotráfico a la Unión Americana, entre los que se encuentran Abigael González Valencia, mejor conocido como El Cuini y Servando Gómez, La Tuta, quien fuera cabeza de los llamados Caballeros Templarios. “Este traslado es otro ejemplo de lo que es posible cuando dos gobiernos se mantienen unidos contra la violencia y la impunidad. La justicia prevalecerá”, refirió Johnson para quien “este esfuerzo representa otro hito significativo en la colaboración entre las fuerzas del orden público” de los dos países, “así como en la alianza entre los Presidentes Trump y Sheinbaum”.

