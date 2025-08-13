Américo Villarreal gestiona recursos para carreteras, puentes y Puerto del Norte.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo esta tarde una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, en la que se acordaron lineamientos para destinar recursos a proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas.

Durante la reunión se habló del respaldo financiero para apoyar la ampliación del Puente Tres de Nuevo Laredo, el mejoramiento de la infraestructura carretera en el estado y consolidar obras en marcha en el Puerto del Norte, en Matamoros, que recién inició operaciones.

El gobernador estuvo acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda y el director de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes expusieron a detalle los proyectos, que son de gran importancia para fortalecer el desarrollo económico Tamaulipas.

TE RECOMENDAMOS: Para nuevo ingreso en secundaria Mario Delgado anuncia fecha del inicio del registro en línea de la Beca Rita Cetina

“Todo esto será posible gracias al respaldo financiero de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, director general, siempre es un gusto contar contigo como un aliado de Tamaulipas", escribió el gobernador en la red social X.

Todo esto será posible gracias al respaldo financiero de @Banobras_mx.@jorgemendozas, director general, siempre es un gusto contar contigo como un aliado de Tamaulipas. 👏 pic.twitter.com/ujLCwKGs9b — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) August 14, 2025

JVR