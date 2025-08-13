Testifican sobre su detención 20 días en “Alcatraz”

Luego de haber estado detenidos 20 días en el centro Alcatraz de los Caimanes en Everglades, Florida, los hermanos mexicanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González Meza fueron recibidos este martes por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, informó en su cuenta de X que durante el encuentro con los hermanos y su padre Martín González escuchó su testimonio sobre los días que estuvieron retenidos en dicho centro por una infracción de tránsito.

En un breve mensaje, tras el encuentro en la sede de la SRE, escribió: “Les di un abrazo y los escuché convencido de que su testimonio contribuirá a fortalecer la asistencia consular y legal que brindamos a los mexicanos detenidos en Everglades”.

El Tip: En el centro de detención en los Everglades, Carlos y Óscar dicen que compartieron celdas con hasta 40 personas, entre migrantes y personas con estatus legal.

El pasado 7 de julio, Carlos González fue detenido por la Patrulla de Carreteras de Florida, bajo el argumento de que el vehículo en el que se transportaba no tenía un registro válido.

Con datos actualizados al 11 de agosto por parte de la Cancillería, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que aún están presos en el centro Alcatraz de los Caimanes, un total de 81 connacionales.

“Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados”, aseguró la mandataria.

Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, se entrevistó con los mexicanos que fueron ingresados al centro de detención en Everglades, Florida. De acuerdo con las fechas, el 23 de julio se entrevistó con 11, el 29 del mismo mes con 39 y el 5 de agosto con 31.

“Todos ellos están en comunicación con el consulado de México en Miami, ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón. Está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, dijo Sheinbaum.