Dignidad y vocación intactas

Con la novedad de que en la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que rompió el silencio y se permitió una última licencia fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y es que una vez concluidas las labores, el ministro, quien integró la sala que llevaba los temas más relevantes del país en materia penal y civil por casi 15 años, subrayó que pese a infundios y calumnias, él y algunos otros se retirarán de la Corte “con la dignidad y la vocación intacta”. Juan Luis González Alcántara Carrancá, en tanto, destacó que durante muchos años “la maquinaria funcionó”, al tiempo que parafraseó al finado músico argentino Gustavo Cerati, al expresar: “Gracias totales”. Y que a quien se vio dudosa en torno a la desaparición de las salas de la Corte, que en los últimos 30 años agilizaron el desahogo de la carga de trabajo en el máximo tribunal, fue a la ministra Loretta Ortiz, que en su discurso reconoció que esa desaparición plantea retos para la nueva integración, de la que, por cierto, ella formará parte. Uf.

