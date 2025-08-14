El hospital equivocado

Vaya aprieto en el que se vio la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, el pasado martes. Resulta que, en plena gira por Zongolica, un integrante de su gabinete le aseguró que ya se había corregido el desabasto de medicamentos en el hospital de la sierra. Nahle decidió ir a verificar lo que le habían informado, pero al llegar, fue recibida por una lluvia de reclamos de empleados y pacientes, por falta no sólo de medicinas, sino de equipo. La mandataria tenía que visitar el hospital del IMSS-Bienestar del municipio de Tlaquilpa, en donde aparentemente sí hay medicinas, pero la llevaron al de Zongolica, en donde nadie la esperaba. Y ya que estaba ahí, personal médico le hizo saber que, de 195 claves de medicamentos que deberían tener, sólo había 40. No faltó el malicioso que comentó, más tarde, que el error logístico sirvió para que Nahle se diera cuenta de que la realidad de la entidad no es siempre como se la pintan sus colaboradores. Tssss.

