En 2026 sale flotilla de autos eléctricos del país

Olinia y Kutsari, dos de los 12 proyectos estratégicos del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya registran avances con los cuales México ya alista la presentación de la primera flotilla de auto eléctrico mexiceléctricosano para 2026 y la incursión en la comercialización de semiconductores producidos en nuestro país para finales de sexenio.

La mandataria calificó el plan como un proyecto “muy hermoso” en el que participan más de cien científicos, tecnólogos y demás profesionales.

Al exponer el objetivo de crear la primera armadora mexicana de minivehícuos eléctricos diseñados por ingenieros mexicanos para dar paso a Olinia, Roberto Capuano, el director del proyecto, subrayó que la meta es ofrecer una movilidad sin emisiones que esté al alcance de millones de mexicanos, por medio de la ciencia y tecnología.

El Dato: El emblema de Olinia es una liebre alebrije que simboliza la inteligencia, adaptabilidad, energía y dinamismo. Sus alas representan al águila mexicana y el vuelo de la innovación.

Derivado de los estudios de campo donde identificaron las necesidades de movilidad a resolver, se diseñaron vehículos que permitan ofrecer transporte a pasajeros para trayectos inmediatos y cotidianos, como una alternativa al mototaxi, uso comercial para reparto y para atender la necesidad de transporte de mercancías en entornos urbanos.

En su diseño y planeación participan científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Centros Públicos de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Roberto Capuano Tripp destacó que ya se estableció el Centro de Diseño e Ingeniería en el Tecnológico de Puebla, un espacio de innovación que ya está en pleno funcionamiento y cuyo edificio se encuentra en construcción dentro del campus del mismo Tecnológico de Puebla.

150 mil pesos será el precio comercial de los vehículos eléctricos de Olinia.

Comentó que se ha recibido todo el apoyo del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, para que el proyecto de fabricación de dispositivos semiconductores tenga éxito porque no sólo impulsará la industria automotriz de la entidad, sino del país.

Describió que se tratará de autos ligeros, eléctricos pero con la potencia suficiente para subir las pendientes; que podrán recargarse en cualquier enchufe convencional y su costo de operación será menor al de cualquier coche a gasolina e, inclusive, que el de una moto. Su adquisición, aseguró Capuano, no será mayor a los 150 mil pesos.

En la calendarización se espera que en septiembre se presente el diseño de los primeros vehículos y en junio de 2026 se lanzará la primera flotilla piloto.

En cuanto a Kutsari, proyecto de semiconductores —usados en los celulares y otros artículos—, el director de Innovabienestar, Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, detalló que ya se cuenta con tres unidades del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores en los estados de Puebla, Jalisco y Sonora.

Para lo que resta del año, afirmó, el objetivo es llegar con la firma de al menos un convenio o un contrato para el diseño del primer chip comercial del Centro y hacia 2030 se estima que ya habrá autosustentabilidad del Centro de Diseño, “que no solamente prestará servicios, sino también generará mucha propiedad intelectual que podrá ser comercializada”.

La titular de Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que los proyectos de Olinia y Kutsari son el inicio de una nueva etapa del país, en donde la ciencia y las humanidades se convierten en justicia social y la tecnología en soberanía.