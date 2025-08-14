‘Es una campaña de mentiras en mi contra’, señala Gutiérrez Luna por acusaciones de gastos millonarios

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que ya aclaró el supuesto gasto de cuatro millones de pesos que se le atribuyó junto a su esposa, Diana Karina Barreras, y calificó las acusaciones como parte de una campaña basada en mentiras.

“Ya lo aclaré, quedó muy claro. La verdad es que es una campaña armada con muchas mentiras, es un tema que para mí está completamente cerrado”, afirmó el legislador de Morena.

Cuestionado sobre cómo podrían quitarse el estigma de estas acusaciones, que incluso han sido mencionadas frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, Gutiérrez Luna reiteró que se trata de información falsa y no ofreció más comentarios sobre este tema escandaloso.

🗳📌 GUTIÉRREZ LUNA DICE QUE EXHIBIR SUS LUJOS ES “UNA CAMPAÑA DE MENTIRAS”… PERO LOS LUJOS ESTÁN EN SUS REDES



El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna volvió a defenderse ante los señalamientos sobre su estilo de vida.



Dijo que todo se trata de “una campaña armada con… pic.twitter.com/t2UJMXODO9 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 14, 2025

Respecto a si la Presidenta Sheinbaum o la dirigencia de Morena le habían solicitado explicaciones, el diputado guinda señaló que no ha recibido ningún requerimiento de este tipo.

Además, negó que el ingreso económico señalado corresponda a su salario como diputado.

“Esa es una afirmación falsa. Gracias, ya lo aclaré”, concluyó en entrevista luego de asistir al informe de labores del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Sergio Gutiérrez Luna fue señalado por usar marcas de lujo para vestir. ı Foto: Cuartoscuro

