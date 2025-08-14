Otra de “autoridades” morenistas

Y sigue la mata dando, nos comentan. Y es que ahora fue el alcalde morenista de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, quien de plano explotó cuando una reportera le preguntó si estaría dispuesto a aplicarse el antidoping y hacer públicos los resultados para así poner el ejemplo en instituciones del municipio en donde esta prueba se aplica. “¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?”, retó a la periodista el edil, antes de soltarle molesto una retahíla de cuestionamientos. “Yo no estoy diciendo que sea drogadicto, le estoy haciendo una pregunta”, explicó la reportera. “¿Por qué no le preguntas a los regidores?, ¿qué es lo que quieres lograr?, ¿por qué haces esas preguntas?…” Luego el morenista pasó a las descalificaciones: “Te la pasas con los regidores, ahí molestando. Aburres ahí, no haces nada, quitas el tiempo nada más. ¿A eso te dedicas?”. Así la facilidad de esta “autoridad”, nos comentan, de frontalizar, ofender y al final no responder.