¿Quien es Pedro Segura excandidato de Guerrero, vinculado con el caso Ayotzinapa?

El empresario y exaspirante del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares, fue detenido en días pasados por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El momento de su detención quedó grabado durante una transmisión en vivo realizada por sus propios colaboradores en la página de Facebook de Pedro Segura, con una duración de 3 minutos y 16 segundos, el video muestra a una oficial informándole que existía una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada. Tras la lectura de sus derechos fue llevado a bordo de una unidad oficial de la fiscalía.

A través de redes sociales, el empresario lanzó un comunicado que le expresó a su sobrino: “Estoy preso pero no me avergüenzo porque no soy un delincuente. Ustedes me conocen que soy inocente y nunca eh andado en cosas chuecas”.

¿Quién es Pedro Segura?

Pedro Segura Valladares, es empresario del ramo hotelero y excandidato a la gubernatura de Guerrero, originario de Los Sauces, en el municipio de Teloloapan, Guerrero.

En 2021, se postuló como candidato por el Partido del Trabajo para la gobernatura de Guerrero. Además, es propietario del hotel Vida en el Lago.

En la entidad es reconocido por realizar obsequios a sus seguidores como: vehículos, computadoras, celulares y más, además es empresario en la industria dental, en la cual se presume tendría negocios en más de 80 países.

¿Por qué se vincula al caso Ayotzinapa?

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas, lo acusó de provocar divisiones dentro del colectivo que busca a los estudiantes desaparecidos.

Además es señalado como implicado en el caso, pues presuntamente prestó uno de sus ranchos para retener a un grupo de normalistas, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

PT y Verde se deslinda del empresario

Tras la detención del empresario el Partido del Trabajo (PT) aclaró que su postulación en las elecciones de 2021 no fue decisión propia, sino una propuesta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el que mantenían una alianza electoral junto a Morena, sin embargo, el Verde, también salió a desvincularse de Segura.

Victoriano Wences Real, comisionado político nacional del PT en Guerrero, señaló en entrevista radiofónica que Segura Balladares “no es ni ha sido militante” de ese instituto político, y que su candidatura fue respaldada únicamente por el compromiso de la coalición con el PVEM.

“Fue el Partido Verde quien lo propuso, nosotros actuamos de manera disciplinada para sacar adelante la campaña”, dijo.

Real subrayó que, tras las elecciones, el vínculo con el empresario terminó y no hubo mayor relación política. “Es un empresario de Guerrero, pero no forma parte de nuestra estructura ni de nuestras filas”, subrayó.

En tanto el presidente del PVEM en Guerrero, Alejandro Carabias Icaza, sostuvo que Segura Balladares contendió en los comicios de 2021; no obstante, precisó que Segura “no es, ni ha sido militante del PVEM”.

En el un comunicado, el Verde indicó que cualquier asunto penal que se finque en contra de Pedro Segura, es responsabilidad exclusiva de las autoridades competentes, a las que exhortó a conducirse con apego a la legalidad y en el marco del respeto al debido proceso.

