Se desploma 83% flujo migrante hacia México

En la imagen de enero 2025, un migrante espera a la orilla de vías ferroviarias en San Luis Potosí

En la primera mitad del año, los flujos migratorios hacia Estados Unidos, visibles a través de la detención de migrantes, registraron un desplome de 83.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2024.

De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), el número de “eventos de personas en situación migratoria irregular” durante los primeros seis meses de 2024 fue de 712 mil 279 capturas, mientras que entre enero y junio de este año se registraron 119 mil 183 personas aseguradas al ingresar o durante su paso por territorio mexicano, una disminución de 83.3 por ciento.

El Dato: unos 200 integrantes del éxodo migrante que salió hace 8 días de Tapachula, con 300 personas, llegaron ayer a Pijijiapan, pues varios aceptaron regularizar su situación.

De acuerdo con las cifras de la Segob, el número de detenciones presentó un leve repunte en el mes anterior, frente a la disminución continua que se había venido registrando desde inicios del año.

Según el reporte, en enero se registraron 63 mil 457 personas aseguradas; en febrero, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, enviar 10 mil agentes de la Guardia Nacional a cuidar los pasos fronterizos en el sur del país, a cambio de suspender la entrada en vigor de aranceles, bajaron a 24 mil 327.

Las cifras continuaron disminuyendo en marzo, cuando se registraron 14 mil 807 detenciones; en abril disminuyó a cinco mil 898 personas; en mayo, cinco mil 123, y en junio, cinco mil 577 capturas.

Respecto al país de origen, la mayoría son de Venezuela, con 29 mil 850 personas; Colombia, nueve mil 806; Ecuador, ocho mil 749; Honduras, ocho mil 498; El Salvador, ocho mil 492; Cuba, siete mil 569, y Nicaragua, siete mil 153.

De la cifra de detenciones hasta junio de este año, el Gobierno de México ha realizado el retorno asistido a sus países de origen de únicamente el 5.2 por ciento de los migrantes, de los cuales, la mayoría son hondureños (dos mil 878), guatemaltecos (mil 859) y venezolanos, (429).

De ellos, 246 eran menores de edad de entre 12 y 17 años no acompañados, y 17 tenían entre cero y 11 años. El 60 por ciento de las detenciones de migrantes han sido realizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tabasco y el 22 por ciento ocurrió en Chiapas.

Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, señaló que la disminución se debe a que la gente ya empieza a planear una nueva ruta donde México, más que un sitio de paso, es un país de destino para ellos, ante la complejidad de llegar a Estados Unidos, y las constantes redadas contra indocumentados en ese país.

“Creo que cada vez vamos a ver más personas llegar, venirse a quedar acá, a diferencia de antes, por las cosas que pasan en EU. Varios de los que son parte de la caravana (que avanza a la Ciudad de México desde Chiapas), justo es lo que mencionaban”, dijo.

La especialista explicó que los migrantes no quieren quedarse en el sur del país, pues en esa región no hay tantas oportunidades ni salarios tan competitivos, por lo que quieren ir hacia las ciudades.

“Eso también ha sido parte del problema de este contingente, que la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado) y el INM quieren que se queden a hacer sus trámites en el sur, y la realidad es que estas personas quieren más bien avanzar para poder trabajar en un lugar que puedan ganar mejor”, agregó.