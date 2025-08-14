Verde coquetea con el PAN

Nos recomiendan echar un vistazo a lo que pasó ayer en el Congreso de Yucatán, en donde el único diputado del PVEM, Harry Gerardo Rodríguez Botello, votó junto con la bancada del PAN en contra de la despenalización del aborto. El voto de Rodríguez no fue decisivo, pues si se unía al bloque Morena-PT-PRI-MC, de todos modos no se hubiera logrado la mayoría calificada. Por lo mismo, quienes conocen al legislador verde aseguran que se sumó a la postura de Acción Nacional con la mira puesta en el 2027, ya que ni su partido ni el guinda le garantizan la oportunidad de buscar su reelección. Nos dicen que, tras haber sido diputado local en cuatro ocasiones, Rodríguez Botello ya le agarró demasiado cariño a la curul, pero presiente que los partidos de la 4T no le permitirán continuar en el cargo, por aquello de los lineamientos aprobados en mayo. Y encontró en la votación sobre despenalización del aborto la oportunidad para acercarse al panismo. ¿Será?

