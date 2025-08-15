Arresta Seguridad federal a ‘Roto’, integrante del grupo delictivo ‘Los Malportados’

En una acción conjunta entre SSC y FGJ, ambas de la Ciudad de México, además de SSPC, Defensa, Marina, FGR y GN y autoridades del Estado de México, se detuvo en Santiago Teyahualco a Dylan Samuel “R”, de 30 años, alias “Roto”, “Gordo” o “Gato”, integrante del grupo delictivo “Los Malportados” o “Nuevo Imperio”.

Este grupo, al que pertenece Dylan Samuel “R”, se dedica a la venta y distribución de narcóticos, homicidios, extorsión, robo y despojo, con actividad en la Ciudad de México y los estados de Morelos, México y Guerrero.

Está relacionado con cinco carpetas de investigación, una por feminicidio en el año 2024, otra por delitos contra la salud en el año 2023, y tres en el presente año por extorsión y asociación delictuosa, por delincuencia organizada y por narcomenudeo.

La aprehensión se realizó en la Calle 12, de la colonia San Pablo CTM, de Santiago Teyahualco, donde el personal policial realizaba labores de inteligencia, y de recopilación de información para dar seguimiento a carpetas de investigación.

Fue así que identificaron al hombre de 30 años de edad quien, luego de corroborar su identidad, fue detenido, se le informó la orden de aprehensión que existe en su contra, así como sus derechos de ley, y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario en la Ciudad de México.

Cabe señalar que, de acuerdo con las indagatorias, el detenido posiblemente forma parte de una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos, al homicidio, extorsión y despojo de predios, en diversas alcaldías de la Ciudad de México y en los estados de Morelos, de México y Guerrero.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera conjunta y estrecha con autoridades locales, para detener a los generadores de violencia que causan daño a la sociedad.

