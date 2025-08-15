Firma Infonavit y QRoo convenio; beneficiará a 51 mil familias para liberar su propiedad

Octavio Romero, director del Infonavit, informó que con el apoyo de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se firmó un convenio para liberar 51 mil hipotecas en esta entidad sureña, a quienes ya liquidaron su crédito, esto, con el objetivo de que “estas familias puedan liberar su propiedad sin trámites largos ni gastos adicionales”.

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Quintana Roo, el titular de Infonavit informó que este convenio ampara 51 mil expedientes en trámite de liberación de hipotecas, de las cuales 7 mil se entregarán próximamente.

Además, dijo, 33 mil derechohabientes ya pagaron su crédito, pero no han liberado sus hipotecas porque desconocen ese trámite.

Asimismo, se informó que en Quintana Roo hay 166 mil créditos congelados, de los cuales a 26 mil les dieron quitas.

Romero informó que en Quintana Roo la meta del programa Viviendas del Bienestar aumentó a más de 80 mil; a nivel nacional, a un millón 800 mil.

Octavio Romero reiteró el compromiso del Instituto para acompañar de manera permanente al Gobierno de Quintana Roo en la ejecución de este programa.

“Estamos cristalizando un trabajo de muchos meses que no hubiese sido posible sin el apoyo crucial de la gobernadora, quien ha sido una de las gobernadoras que más se ha metido en este programa tan importante de vivienda para el bienestar”, indicó.

El titular de Infonavit dijo que las “Viviendas para el Bienestar” avanza de forma ordenada, cuidando cada etapa del proceso para que las viviendas cumplan con los objetivos del programa y contribuir al bienestar y justicia social en Quintana Roo.

