Oposición ve resultados como “cortina de humo”

Luego de que el Inegi informara que, de 2022 a 2024, el número de personas en pobreza en México disminuyó, la oposición en la Cámara de Diputados señaló que “la secta atribuye el éxito a su mesías tropical”, y acusó que la federación emplea el tema “como cortina de humo”.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, dijo tras el informe en materia de pobreza que “la secta atribuye el éxito a su mesías tropical y no deja de repetir que la pobreza disminuyó”. “Cantan a los cuatro vientos y presumen, sin pudor, una falacia. Como elemento de prueba, usan instrumentos que miden desde parámetros que se encuentran en un texto legal y no en la realidad”, señaló.

31 millones de mexicanos estaban en pobreza moderada en 2024, según Inegi

El legislador recordó que la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 36, dice que “los lineamientos y criterios técnicos que establezca el instituto para la identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social”.

El diputado panista Federico Döring acusó que la Federación utiliza un tema tan sensible como es la situación de pobreza en México, como “cortina de humo para cubrir la crisis por la que atraviesa Morena y sus políticos que se dan la vida de millonarios”.

“Sí es buena noticia que muchas familias mexicanas hayan salido de la situación de pobreza, lo aplaudimos y nosotros de manera constitucional apoyamos que los programas sociales sean universales; es un logro de la oposición”, dijo.

A criterio del legislador del PAN, este anuncio viene a “tapar” el escándalo mediático de las parejas reales de Morena que son multimillonarios, las tranzas de los juniors del bienestar y los viajes de muchos personajes cercanos a la Presidenta”.

Mencionó que la política social de México debe dejar de ser clientelar. “Que sean estrategias completas, estrategias integrales y que sean oportunidades para producir y generar ingresos, no para hacer máquinas electorales”.

Por su parte, el diputado local Raúl Torres Guerrero, de la Comisión de Desarrollo Económico, expresó que, para avanzar más en el combate a la pobreza, es necesario hacer partícipes a los empresarios.

