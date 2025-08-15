Pos que ya no se respetó

Dicen los que saben que, a 16 días de que inicie una nueva etapa en el Poder Judicial de la Federación, con la llegada de los nuevos juzgadores, donde parece que ya no importan mucho los acuerdos es en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que resulta que según el acuerdo general 3/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de marzo, donde se establecieron las bases para la conclusión de las funciones de la actual integración del alto tribunal, hoy 15 de agosto la ministra presidenta, Norma Piña, presentaría su último informe de labores, lo que fue reprogramado para finales de agosto, sin que se diera a conocer el motivo. De igual forma, se había definido que el 12 de agosto sería la última sesión del pleno; sin embargo, debido a que no han concluido la revisión de temas electorales de la elección judicial, se determinó abrir una sesión extraordinaria el próximo martes. Ahí como que se anda malabareando el proceso de cierre, nos comentan.