Condenan a productor de narcocorridos

Ángel del Villar con medios de comunicación el 28 de marzo en EU.

El productor de narcocorridos Ángel del Villar fue sentenciado a cuatro años de prisión y pagar una multa de dos millones de dólares en una Corte Federal de California, por haber hecho negocios con un promotor de conciertos musicales en México que lavó dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Del Villar es el primer empresario que es enjuiciado y condenado en Estados Unidos (EU) por violar la llamada Ley Kingpin, que prohíbe a los estadounidenses tener una relación comercial con un narcotraficante designado por el gobierno.

El mexicano debe presentarse a prisión el primero de diciembre y sus abogados pidieron que fuera a una cárcel al sur de California.

La Fiscalía de EU había pedido un castigo para Ángel del Villar de seis años y medio de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de 300 mil dólares.

En su juicio en marzo, en un tribunal de Los Ángeles, fiscales federales presentaron videos de un palenque, mensajes privados, entre otras evidencias.

Uno de los testigos fue Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable por cantar en eventos musicales donde lavaron dinero del narco y ahora espera su sentencia.

A Del Villar y a su agencia promotora Del Entertainment, ligada a la disquera de narcocorridos Del Récords, les impusieron más de una decena de cargos, incluyendo conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante designado y haber hecho negocios indebidos por un monto total de alrededor de 175 mil dólares.