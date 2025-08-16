¿Cuándo acaba la temporada de ciclones tropicales 2025 que ha provocado lluvias intensas?

Aún faltan varias semanas para que termine la temporada de ciclones tropicales en México.

Si eres “team” calor o frío pero sin agua pluvial y estás en espera de que terminen la temporada de lluvias provocadas por ciclones tropicales, aquí podrás consultar qué han dicho la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre cuánto durarán.

Las intensas lluvias que se han registrado han provocado inundaciones en varias zonas y encharcamientos.

Por lo tanto, si ya quieres saber cuándo terminarán para planear un evento o alguna actividad importante, debes considerar que aún faltan algunos meses para su fin.

Los ciclones tropicales causan fuertes rachas de viento. ı Foto: Cuartoscuro

En esta fecha termina la temporada de ciclones en México

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la temporada de ciclones tropicales y de lluvias terminará el 30 de noviembre de 2025.

Los ciclones tropicales pueden provocar intensas precipitaciones, se estima que para esta temporada haya entre 16 a 20 ciclones tropicales en el Pacífico, a los que se les fue asignado un nombre. Mientras que en el Atlantico pronosticaron de 13 a 17 de estos fenómenos climáticos.

Los ciclones tropicales se clasifican dependiendo su intensidad de los vientos. ı Foto: AP

Cabe señalar que no todos llegarán a tocar tierra, entre algunas de las recomendaciones que hizo el Cenapred están:

Tener preparada una mochila de emergencia.

Hacer un plan de protección civil para la familia.

Estar informados de las alertas meteorológicas a través de medios oficiales.

Mantener bien cerradas las ventanas y puertas.

Tener a la mano los documentos importantes.

El Sistema Meteorológico Nacional explicó que un ciclón tropical es un sistema meteorológico que causa fuertes rachas de vientos.

Estos son clasificados dependiendo de la intensidad de sus vientos, por lo que pueden ser tormentas tropicales, depresiones tropicales o un huracán si alcanzan gran fuerza.

