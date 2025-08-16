Erin se intensifica a Huracán Categoría 5 sobre el Atlántico; no afecta a territorio mexicano

El huracán Erin se intensificó este sábado a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno se ubica a 170 kilómetros al norte de la isla de Anguilla, en las Antillas Menores, y a más de 2,500 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo, por lo que no representa peligro para el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado, Erin presenta vientos máximos sostenidos de 255 kilómetros por hora y rachas de hasta 275 kilómetros por hora, con un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 28 km/h. La presión mínima central es de 917 hPa.

El organismo aclaró que el sistema “no genera efectos en el país” y, debido a su lejanía, “no se emiten recomendaciones para la población mexicana”.

Mapa de la trayectoria estimada del huracán Erin. ı Foto: Conagua

En cuanto a su trayectoria, los pronósticos indican que el huracán mantendrá fuerza de categoría 5 hasta la mañana del 17 de agosto, cuando comenzaría a debilitarse paulatinamente a categoría 4, a medida que avance hacia el noroeste del Atlántico.

Para el 21 de agosto, se espera que Erin se degrade a categoría 2, ubicado a más de 2,600 kilómetros al noreste de Cancún.

El SMN puntualizó que el seguimiento del fenómeno continuará y que se emitirá un nuevo aviso “cuando ocurran cambios significativos” en su evolución.

am