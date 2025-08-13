¿El ciclón Erin AFECTARÁ a México? Esto sabemos

El Atlántico sigue activo en esta temporada de huracanes 2025 y el ciclón Erin se ha convertido en el fenómeno más vigilado de los últimos días.

Sin embargo, la buena noticia es que, según los pronósticos actuales, México no se encuentra en riesgo directo por este sistema. Aun así, hay otro disturbio tropical que sí podría generar lluvias en el país en los próximos días.

Formación y trayectoria de Erin

Erin se formó el pasado 11 de agosto como tormenta tropical al oeste-noroeste de las Islas Cabo Verde. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), registra vientos sostenidos de aproximadamente 72 km/h y avanza hacia el oeste a una velocidad de 32 km/h.

Los modelos meteorológicos indican que podría intensificarse rápidamente en las próximas horas, alcanzando la categoría de huracán entre el jueves y viernes, y posiblemente llegar a categoría 3 durante el fin de semana.

A pesar de su fuerza, el sistema mantendría una trayectoria que lo llevará al norte del Caribe, pasando cerca de las Islas de Sotavento, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, para después girar hacia el noreste, internándose en mar abierto.

México, fuera de peligro por Erin

La principal pregunta que se han hecho muchos mexicanos es si Erin tocará tierra en nuestro país. La respuesta, según los reportes del NHC y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), es no. México está completamente fuera de su ruta prevista, por lo que no se esperan impactos directos ni en costas del Golfo de México ni en el Caribe mexicano.

TROPICAL STORM ERIN UPDATE

12:30 PM WEDNESDAY 8-13-2025



Tropical Storm Erin has a well-defined circulation but continues to battle dry, stable air and slightly cooler ocean waters. However, conditions along its path will improve significantly, and I expect Erin to strengthen… pic.twitter.com/tiTrxnapGH — Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) August 13, 2025

Otro sistema que sí vigila México

Si bien Erin se aleja, el NHC monitorea una perturbación tropical en el Caribe occidental que sí podría acercarse a nuestro territorio. Actualmente, este disturbio tiene una probabilidad baja de desarrollo —10 % en 48 horas y hasta 20 % en una semana—, pero se espera que cruce la Península de Yucatán y se adentre en el Golfo de México a inicios de la próxima semana.

De continuar su avance, podría dejar lluvias dispersas en el noreste del país, especialmente en estados costeros del Golfo. Aunque por ahora no hay señales de que se convierta en tormenta tropical, las autoridades recomiendan seguir de cerca su evolución, ya que las condiciones atmosféricas podrían cambiar.

Temporada activa y recomendaciones

La temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, se encuentra en uno de sus picos de actividad. Meteorólogos advierten que, incluso si Erin no representa peligro para México, otros sistemas podrían formarse en las próximas semanas con trayectorias más cercanas a nuestras costas.

Protección Civil y el SMN recomiendan:

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Evitar difundir rumores o información no verificada.

Preparar un plan familiar de emergencia y una mochila con artículos básicos en caso de contingencia.