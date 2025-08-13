Claudia Sheinbaum viajará a Guatemala el próximo viernes

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a la Comisión Permanente que se ausentará del territorio nacional este viernes 15 de agosto, y regresará el mismo día, para realizar una visita oficial a Guatemala y sostener encuentros bilaterales con los mandatarios de ese país y de Belice.

Por instrucciones del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, y con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso d, del Reglamento Interior de esa dependencia, se notificó que la mandataria mexicana atenderá una invitación del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para reunirse en el municipio de Flores, Guatemala.

Durante esta visita, Sheinbaum tendrá un encuentro bilateral con el mandatario guatemalteco para dialogar sobre temas de interés común, entre ellos seguridad fronteriza, migración y seguridad pública.

Bernardo Arevalo, presidente de Guatemala. ı Foto: larazondemexico

Posteriormente, ambos líderes se trasladarán a Calakmul, Campeche, donde se sumará el Primer Ministro de Belice, John Briceño, para sostener un almuerzo de trabajo conjunto.

En este marco, se prevé la firma de una Declaración Conjunta que fortalecerá la cooperación entre México, Guatemala y Belice.

Además, la Presidenta Sheinbaum y el Primer Ministro Briceño sostendrán un encuentro bilateral para avanzar en la agenda común.

Los temas centrales de las reuniones incluirán seguridad regional, desarrollo de infraestructura fronteriza, interconexión ferroviaria, impulso al desarrollo económico y cooperación para el desarrollo social y ambiental en la región.

Al concluir este viaje, la Presidencia de la República se comprometió a entregar un informe detallado a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, con los resultados y acuerdos alcanzados, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

