Se vacunan los Murat

Más de una ceja quedó levantada el pasado jueves, nos cuentan, cuando se dio a conocer que Ulises Ruiz, el flamante líder nacional de México Nuevo, nombró como coordinadora de esta organización que aspira a ser partido a Sofía Castro Ríos. Y es que, quienes conocen a la clase política de esta entidad, saben perfectamente que la exlegisladora es muy cercana a los exgobernadores José Murat y Alejandro Murat. Hay quienes piensan que se trata de una maniobra para que Alejandro tenga a dónde ir, en caso de que, como parece que será, su nuevo partido, Morena, lo mantenga congelado, por decir lo menos, ante la molestia que generó entre las bases de Oaxaca su afiliación. Es probable que con el nombramiento de Sofía, quien fue integrante del gabinete de Alejandro cuando fue gobernador, los Murat busquen tener dos velas encendidas. Aunque claro, podría ser que se les apagaran las dos, si México Nuevo no obtiene su registro como partido político. Pendientes.

