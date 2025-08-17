Decomisan en Sinaloa 4,690 litros de sustancias químicas y un plantío de marihuana

Militares aseguran un plantío de marihuana y precursores químicos durante operativos de seguridad en Sinaloa.

Como parte de los operativos para disminuir la violencia y regresar la paz a Sinaloa, elementos de las fuerzas federales decomisaron cuatro mil 690 litros de distintas sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas en los municipios de Culiacán y Cosalá.

Durante recorridos de reconocimiento en las comunidades del Habal, Potrero de los Ibarra de Abalo, Los Sabinitos, Los Vasitos, El Vino y cerca de la Presa Vinoramas, fueron localizados los insumos para drogas como metanfetamina y fentanilo.

En un comunicado, las autoridades federales detallaron que localizaron 31 bidones con mil 610 litros de acetona, nueve tambos con mil 890 litros de metanol, nueve bidones con 480 litros de alcohol etílico, una olla con 10 litros de precursores químicos y siete tinas vacías.

También, encontraron tres bidones con 100 litros de precursores químicos, seis bidones con 300 litros de ácido clorhídrico, una mezcladora, un reactor y tres condensadores vacíos, ollas, bidones, contenedores, quemadores, mangueras.

En otra acción se aseguraron tres costales con 150 kilos de sosa caustica en escama, tres bidones con 75 litros de una sustancia desconocida, un sistema de almacenamiento de agua improvisado.

En la comunidad de Camanaca, del municipio de Culiacán, soldados del Ejército mexicano hallaron un plantío de marihuana en una superficie de 100 metros cuadrados, que contenían seis plantas por metro cuadrado con una altura de metro y medio.

Los productos químicos y la marihuana quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual inició una carpeta de investigación.

am