Advierten cerca de 11.7 mmdp perdidos por universidades; escuelas asumirán políticas de austeridad

Las universidades públicas del país acumulan irregularidades por más de 11 mil 700 millones de pesos sin aclarar en cuanto a su gasto.

Durante la Entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el diputado y presidente de la misma, Javier Octavio Herrera Borunda, señaló que hay cerca de 11 mil 700 millones de pesos en observaciones aún no subsanadas atribuibles a las instituciones de educación superior.

El legislador atribuyó estas inconsistencias financieras a deficiencias metodológicas en la rendición de cuentas.

Universidad pública ı Foto: Universidad Mexiquense del Bicentenario

En ese contexto, comentó que se ha establecido el compromiso de fortalecer las capacidades técnicas para esta labor y por lo tanto se impulsarán mesas de trabajo para resarcir la problemática.

Como parte de ello, se presentó la Política Integral de Austeridad y Ahorro para las Universidades Públicas, que consta de un acuerdo nacional en el que se marcan las prioridades institucionales, la optimización del personal; el uso y gestión de vehículos y activos; modernización, racionalización y eficiencia de los recursos; uso responsable de capacidades, infraestructura y mobiliario, así como alineación de la política de austeridad y ahorro con la legislación federal.

LMCT