¿Cuántos contratos serán?

Se ha dicho que los contratos que vía sobornos lograron con Pemex dos empresarios a los que la justicia de Estados Unidos está echándoles el guante ya fueron cancelados. Sin embargo, a reserva de que se informe a detalle cómo fue esa revocación, es sabido, hasta el momento, que una empresa de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien ya se encuentra detenido por autoridades estadounidenses, tuvo al menos dos contratos: uno por 89.1 millones de pesos y otro por 30.9 millones de pesos. Éstos se realizaron con la firma Tubular Technology, reportan informes periodísticos de investigación. Sin embargo, entre quienes conocen de la operación de la petrolera, no queda claro si al final los importes se cobraron o no, pues los trabajos ya se reportan como concluidos. Y, sobre todo, si hay más contratos. Al menos esta empresa forma parte del llamado bloque VC1, que fue entregado en el gobierno de EPN licitado en el marco de la reforma energética. ¿Cuántos serán en total? Pendientes.

