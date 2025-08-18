‘El Mayo’ Zambada se declarará culpable en EU, tras llegar a acuerdo con Fiscalía General

Ismael El Mayo Zambada, durante una audiencia en Nueva York, el pasado 15 de enero.

Ismael “El Mayo” Zambada García se declarará culpable de los delitos de narcotráfico que el gobierno de Estados Unidos le imputa, durante la audiencia del próximo 25 de agosto, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía General estadounidense.

Lo anterior de acuerdo con los documentos judiciales publicados en la Corte de Distrito de Nueva York, donde señala que la audiencia será a las 12 horas tiempo local, ante el juez Brian M. Cogan.

“El Mayo” Zambada se había declarado no culpable de los delitos de tráfico de drogas hacia EU en su primera audiencia, tras haber sido entregado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, quien lo llevó con engaños desde Sinaloa hacia territorio estadounidense, en julio de 2024.

Sin embargo, este lunes se dio a conocer que está listo el acuerdo de culpabilidad del fundador del Cártel de Sinaloa con los fiscales federales de Estados Unidos, lo que le permitirá ser testigo colaborador, a cambio de una reducción en su condena.

La detención de Zambada ocurrió el 25 de julio de 2024 en Texas, cuando aterrizó en un aeropuerto privado cercano a El Paso. Desde entonces permanece bajo custodia en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos.

Enfrenta 17 cargos que incluyen tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, crimen organizado, posesión de armas prohibidas y homicidios relacionados con el narcotráfico.

En junio de 2025 la audiencia fue pospuesta 60 días para dar tiempo a valorar un posible acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, lo que abrió la puerta a la negociación que hoy se concreta.

Este diferimiento también permitió evaluar la aplicación de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), en caso de que existan pruebas con tratamiento especial.

Un aspecto relevante del proceso es la consideración de la pena de muerte, una medida poco común en casos de narcotraficantes extraditados, pero que la fiscalía ha valorado por la gravedad de los delitos, especialmente el tráfico de fentanilo, una sustancia vinculada a la crisis de salud pública en Estados Unidos.

Zambada, de 77 años, busca evitar esa condena y pasar el resto de su vida en prisión.

