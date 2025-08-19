Celebramos debate abierto sobre la reforma electoral: Luisa María Alcalde

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que el partido celebra “que haya un debate abierto, amplio sobre la Reforma Electoral. Hay listas de representación en donde se han beneficiado varios para darles impunidad, fuero. No se nos puede olvidar el caso de Ricardo Anaya. Hace un año estaba prófugo acusado de lavado de dinero.”

Asimismo, la lideresa morenista dijo que tener miedo a los debates públicos es antidemocrático y que desde Morena celebran que haya un debate abierto y amplio convocado por la Presidenta de México, quien, está llamando a un debate en donde “todas y todos nos pongamos a reflexionar qué tipo de democracia queremos.”

Como ejemplo aseguró que es importante que el ciudadano sepa qué tipo de representación se quiere y “nadie está planteando la eliminación de plurinominales, se está planteando que se abra un debate sobre la representación en el congreso.”

Alcalde dijo que es importante definir si hay una lista “en donde se han beneficiado varios para darles impunidad, para darles fuero. Mira no se nos puede olvidar el caso de Anaya, de Ricardo Anaya, porque entonces, fíjate como es la hipocresía, hoy sale a dar clases de moral y hace unos meses estaba prófugo en Atlanta, acusado de lavado de dinero.”

La dirigente aseguró que el pueblo recuerda aún que Anaya, salió al ojo público luego de que información filtrada dio a conocer que el panista compró un predio de 10 millones de pesos y lo vendió en más de 50 millones a una empresa fantasma.

“Hay denuncias de Lozoya de que recibía sobornos, maletas de dinero en la cámara de diputados siendo él (Anaya) diputado federal, esto, para probar la reforma energética, lo llama la fiscalía, hay una investigación abierta no se presenta y entonces sí llega a México como senador de la república con fuero, a través de una lista plurinominal sin ir a la calle sin pedir un voto, entonces hay una exigencia ciudadana generalizada.”

Ante este escenario Alcalde Lujan dice que es necesario repensar como será la representación popular “queremos seguir teniendo estas listas donde nosotros como dirigentes yo ponga aquí ¿Quiénes van a ser los siguientes diputados que de los 500, 300 a la calle a pedir el voto y los 200 salgan de lista de partidos? es una pregunta; tener miedo a esas preguntas a ese debate público es antidemocrático.”

