Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de agosto de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 y miércoles 20 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Mango paraíso: $17.80 el kilo

Melón chino: $16.80 el kilo

Jitomate guaje/saladette: $12.80 el kilo solo el 19 de agosto

Sandía con semilla: $14.80 el kilo

Manzana red en bolsa: $29.80 el kilo

Ciruela roja: $59.00 el kilo

Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo

Cereza: $87.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza

Chile serrano: $32.80 el kilo

Lechuga romana: $23.80 la pieza

Chile poblano: $49.80 el kilo

Jícama: $19.80 el kilo

Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo

Tomates Naturesweet: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $38.90 el kilo (máximo 10kg por cliente)

Milanesa de res pulpa blanca: $198.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo

Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Pescados y mariscos empacados Valley Foods: 50% de descuento en el segundo producto

Filete de basa: $74.90 el kilo

Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

Camarón coctelero chico: $149.00 el kilo

¡Qué rico y que buenas OFERTAS! 🍗🍅✨ Vente al #MartesYMiércolesDelCampo y disfruta de la mejor calidad hasta llenar tu... Publicado por Soriana en Martes, 19 de agosto de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT