Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de agosto de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 y miércoles 20 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Las mejores ofertas de este 'Martimiércoles'
Ofertas en frutas y verduras

  • Mango paraíso: $17.80 el kilo
  • Melón chino: $16.80 el kilo
  • Jitomate guaje/saladette: $12.80 el kilo solo el 19 de agosto
  • Sandía con semilla: $14.80 el kilo
  • Manzana red en bolsa: $29.80 el kilo
  • Ciruela roja: $59.00 el kilo
  • Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo
  • Cereza: $87.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
  • Chile serrano: $32.80 el kilo
  • Lechuga romana: $23.80 la pieza
  • Chile poblano: $49.80 el kilo
  • Jícama: $19.80 el kilo
  • Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
  • Tomates Naturesweet: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo (máximo 10kg por cliente)
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
  • Pescados y mariscos empacados Valley Foods: 50% de descuento en el segundo producto
  • Filete de basa: $74.90 el kilo
  • Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $149.00 el kilo

¡Qué rico y que buenas OFERTAS! 🍗🍅✨ Vente al #MartesYMiércolesDelCampo y disfruta de la mejor calidad hasta llenar tu...

Publicado por Soriana en Martes, 19 de agosto de 2025

