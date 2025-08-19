Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 19 y 20 de agosto de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 y miércoles 20 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Mango paraíso: $17.80 el kilo
- Melón chino: $16.80 el kilo
- Jitomate guaje/saladette: $12.80 el kilo solo el 19 de agosto
- Sandía con semilla: $14.80 el kilo
- Manzana red en bolsa: $29.80 el kilo
- Ciruela roja: $59.00 el kilo
- Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo
- Cereza: $87.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
- Chile serrano: $32.80 el kilo
- Lechuga romana: $23.80 la pieza
- Chile poblano: $49.80 el kilo
- Jícama: $19.80 el kilo
- Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
- Tomates Naturesweet: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo (máximo 10kg por cliente)
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $108.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Pescados y mariscos empacados Valley Foods: 50% de descuento en el segundo producto
- Filete de basa: $74.90 el kilo
- Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo
- Camarón coctelero chico: $149.00 el kilo
