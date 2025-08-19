México atraviesa una crisis de salud, 44.5 millones de personas sin acceso a servicios, advierte senador Manuel Añorve

El coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve Baños, advirtió que México atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes, pues al menos 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, de acuerdo con cifras oficiales.

“El problema es muy grave y los responsables tienen nombre y apellido. No podemos seguir ignorando esta crisis”, afirmó el legislador priista al citar datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Expuso que entre 2019 y 2022, un total de 31.6 millones de mexicanos perdieron cobertura médica, lo que calificó como resultado de “años de abandono y de políticas improvisadas”.

Según los registros oficiales, el deterioro se ha extendido en todo el país: En zonas rurales, la cifra de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 4.2 millones en 2018 a 13.9 millones en 2024. Además, en las ciudades, la carencia se duplicó, al pasar de 15.9 millones a 30.6 millones en el mismo periodo.

El senador priista enfatizó que entidades como Guerrero enfrentan una situación particularmente crítica, pues el 39 por ciento de la población no cuenta con acceso a servicios médicos, es decir, alrededor de 1.4 millones de personas.

“Es inaceptable. Este desastre no ocurrió de la noche a la mañana; se dejó crecer sin control. Urge un cambio drástico en la política de salud, y no intentos improvisados que no nos han llevado a ningún lado”, señaló.

Añorve Baños llamó al gobierno federal a replantear de inmediato su estrategia en materia de salud y a garantizar el derecho constitucional a la atención médica para todos los mexicanos.

