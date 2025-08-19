‘Mi derecho, mi lugar’: Así puedes consultar los resultados para saber si te quedaste en la UNAM o el IPN

Foto: Gobierno del estado de Yucatán.

En la madrugada del martes 19 de agosto de 2025 se publicaron los resultados del nuevo proceso ECOEMS 2025(Espacio de Coordinación de Educación Media Superior), conocido como “Mi derecho, mi lugar”, para asignar lugares en escuelas de la UNAM e IPN. Aquí te explicamos paso a paso cómo consultarlos y qué sigue después.

¿Cuál es el nuevo sistema ECOEMS y por qué surgió?

Tras eliminar el examen COMIPEMS en febrero de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum implementó el sistema “Mi derecho, mi lugar” para asegurar que todos los estudiantes de secundaria tengan un lugar garantizado en el bachillerato.

ECOEMS centraliza la asignación: la mayoría de escuelas no requiere examen, pero UNAM (ENP y CCH) e IPN (CECyT) siguen aplicando un examen en línea, tomado en junio 2025.

¿Cuándo y dónde consultar los resultados?

Los resultados se publicaron oficialmente desde la medianoche del martes 19 de agosto de 2025, aunque comenzaron a aparecer desde las primeras horas.

Ingresa a la Gaceta Electrónica de Resultados en el sitio miderechomilugar.gob.mx.

También habrá posibilidad de consultar resultados por correo electrónico, aunque solo la Gaceta tiene validez oficial.

¿Cómo consultarlos paso a paso?

Entra a miderechomilugar.gob.mx y busca la sección de consulta de resultados o “Gaceta Electrónica de Resultados”. Ingresa tu número de folio y CURP, tal como aparecen en tu comprobante de registro.

Si lo deseas, podrás ver también tus resultados vía correo electrónico (registro o cuenta del sistema).

Cómo interpretar la Gaceta (guía de claves)

Sección 1 : busca tu folio en la primera columna y en “Resultado” o “Asignación” verás una clave alfanumérica que corresponde a institución, plantel y especialidad.

Ejemplo de clave : C104316 → C1 (Conalep) + 04 (plantel) + 316 (especialidad)

Si aparece el símbolo “#” , indica que el aspirante tiene un promedio de secundaria menor a 7.0, lo cual puede afectar su asignación

Sección 2 : confirma el plantel y la especialidad asignada.

Sección 3: encontrarás datos sobre fechas, requisitos y ubicación para realizar tu inscripción.

¿Y si la plataforma está lenta o caída?

La gran demanda puede saturar la página web cerca de la medianoche. Si esto ocurre, se recomienda intentarlo más tarde o en horas de menor tráfico.

¿Qué sigue después de consultar los resultados?

Debes acudir al plantel asignado con los documentos requeridos (CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, etc.) en las fechas indicadas.

Si no quedaste en ninguna escuela por examen (UNAM/IPN), el sistema automáticamente te asignará otro lugar disponible según tus preferencias y disponibilidad.

También habrá una segunda convocatoria extemporánea del 21 al 22 de agosto, destinada a quienes no participaron o no obtuvieron lugar en la primera fase.

Esta es la primera vez que se hace de esta manera la selección de los planteles de educación media superior tanto el IPN como de la UNAM.