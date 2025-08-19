‘Mi hija salió volando’: así vivieron pasajeros el descarrilamiento del Tren Maya en Yucatán | VIDEO

Tras el descarrilamiento del Tren Maya registrado este martes en la estación Izamal, Yucatán, algunos pasajeros relataron cómo fue percance.

De acuerdo con el sistema ferroviario, minutos antes de las 14:00 horas un “percance de vía” provocó la salida de los rieles del tren 304, procedente de Cancún, Quintana Roo.

Aunque oficialmente se informó que no hubo personas lesionadas, un pasajero expuso que su familia resultó afectada y narró que una de sus hijas “salió volando” y sufrió golpes a causa de la sacudida.

“Mi hija, parada, salió volando. Le duele el cuello, a la otra también, mi esposa también”, relató el padre de familia mientras personal médico revisaba a la menor.

En un video difundido en redes sociales, el hombre añadió que su hija estaba de pie y que al momento del impacto "salió volando y se pegó con el asiento de enfrente”.

Así vivieron usuarios el momento del descarrilamiento del Tren Maya

Según testimonios, el descarrilamiento habría ocurrido tras el choque entre dos convoyes, lo que provocó que al menos uno de los vagones con pasajeros se saliera de las vías.

“Nos chocó otro tren, se nos metió y desvió a este tren. Parece que no hay muertos, pero es un verdadero desastre”, narró uno de los usuarios que viajaba en el tren accidentado.

El pasajero indicó que viajaba en el primer vagón, mientras que su madre, quien utiliza silla de ruedas, se encontraba en el segundo. Ambos espacios resultaron afectados por el impacto.

Terror en el #TrenMaya, se descarrila en #Yucatán Tremendo susto se llevaron personas que viajaban en el #TrenMaya cuando este se descarriló en la estación de #Izamal. En videos compartidos por los mismos pasajeros, se observa a mujeres, niños, adultos, atravesando las vías donde circulan los vagones del #TrenMaya, una de las "grandes" obras del exPresidente Andrés Manuel López Obrador. Publicado por InformaTe Yucatán en Martes, 19 de agosto de 2025

Entre los pasajeros se encontraba la cantante Amelia Caballero, quien compartió en un video en Instagram cómo vivió el incidente.

En su testimonio, la artista señaló que elementos de la Guardia Nacional les informaron que el tren impactó a otro que se encontraba detenido en los andenes de la estación Izamal, lo que provocó el descarrilamiento de un vagón especial para pasajeros con movilidad reducida.

“Lo que pasó es que en el cambio de vías se descarriló y creo que son como tres vagones los que se cayeron. (...) Ahorita están tratando de sacar a la gente que iba ahí, porque en ese vagón iba la gente que iba en silla de ruedas, o sea, que tenía una preferencia y desgraciadamente fue el que se descarriló, pero la gente está bien”, expuso.

En el metraje, Amelia Caballero mostró los daños que sufrieron los convoyes. Aunque en un momento la Guardia Nacional le impidió grabar, relató que los elementos apoyaron en la evacuación de los pasajeros y en el retiro de su equipaje.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.