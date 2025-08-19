Noroña y Javier Corral difieren por ministro Alcántara Carrancá: ‘muy ético no lo veo’

Gerardo Fernández Noroña, a la izquierda, y Javier Corral Jurado, a la derecha.

En redes sociales, los senadores morenistas Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral Jurado exhibieron sus diferencias por la felicitación que éste último hizo al ministro saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Corral publicó en su cuenta de X un mensaje donde informó que había tenido “el placer de conversar y convivir con un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien despedimos de esta época —que pronto concluye—, del Poder Judicial Federal, agradeciendo su servicio a la República", dijo el exgobernador de Chihuahua.

“Reconocemos su entereza, su dignidad y el valor de su legado jurisprudencial. Éxito para ti en todo lo que venga, Juan Luis”, agregó.

Sin embargo, Fernández Noroña cuestionó la actuación del ministro González Alcántara al asegurar que “fue el que hizo el proyecto para modificar la Constitución sin que la SCJN tenga atribución para modificarle una coma a la misma”.

Agregó: “Y luego votó en favor, en el sentido de que la mayoría calificada de once, era seis. Muy ético no lo veo”.

A ese comentario, el senador Javier Corral respondió: “Respetable tu opinión, como siempre, pero como en otras ocasiones, no la comparto. Abrazo”.

Este martes se llevó a cabo la última sesión del la actual SCJN, de cara a la nueva integración del Pleno a partir del 1 de septiembre, cuando tomen protesta las ministras y ministros electos en la elección judicial.

En la sesión estuvo presente el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que también formaba parte de la Primera Sala.

En la última sesión de la Primera Sala, el pasado 13 de agosto, Alcántara Carrancá destacó que durante muchos años “la maquinaria funcionó” con el trabajo invisible y visible de quienes laboraron en la institución, y particularmente para la Primera Sala, al tiempo que parafraseó a Gustavo Cerati, al expresar: “Gracias totales”.

“Quedarán, y espero que perduren, los ecos de las jurisprudencias que aquí emanaron. Vestigios de los primeros esfuerzos por consolidar en nuestro país exitosamente la defensa de los derechos humanos”, dijo.

Con información de Tania Gómez.

