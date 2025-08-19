…y EU los junta

Con la novedad de que el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, seguirá el mismo camino que Ovidio Guzmán, El Ratón, y el que también busca quien lo entregó a los estadounidenses, Joaquín Guzmán López, de declararse culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, para recibir a cambio algunos beneficios de la justicia de EU. Ayer, de su puño y letra, a través de su defensa encabezada por Frank Pérez, El Mayo mandó al juez Brian Cogan el oficio en el que señala claramente: “Deseo declararme culpable…”. Esto se formalizará el próximo 25 de agosto, durante la audiencia en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Zambada prefirió colaborar con toda la información que le pueda dar a las autoridades estadounidenses de cómo se mueve el negocio del narco en México y las relaciones peligrosas de políticos mexicanos, antes que ser condenado a cadena perpetua. Es curioso que El Mayo y Ovidio, de facciones opuestas, se unan en destinos, nos comentan, lo cual confirma el proceso de implosión del Cártel de Sinaloa, en este caso, mediado por EU.

